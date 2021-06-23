雃博(4106)董事長李永川表示，自主研發的俯臥位ARDS治療氣墊床在2020年下半年產品完整後，在大陸市場上推廣之初就獲很多醫院採購，預估今年將會有80多張床能幫助病患。至於在歐洲地區，正在西、義、英、德做首波推廣，緊接著會代理商做推廣，目前西班牙子公司已採購15台，將為今年營運添加動能。

另外，在氧氣製造機方面，李永川說，去年歐洲疫情嚴重，新冠肺炎後遺症需要用氧氣來輔助渡過，目前已在西班牙售出7100餘台製氧機，下半年預估還有4千台的需求。他說，印度疫情爆發的很突然，一夜間全球都在幫忙印度解決問題，無論是疫苗或製氧機，不過，全球製氧機重鎮在大陸，由於市場供不應求，大陸製造商不斷漲價，雃博自己不能製造氧氣機，雖然有出了一些到印度市場，但是並無法拿到更多的貨。

台灣5月時新冠疫情突然大幅增溫，醫護人員負擔沉重，雃博目前已捐贈7家醫院共20張自主研發的俯臥位ARDS治療氣墊床Pro-care Optima Pron，希望能提高病人存活率，也減輕醫護人員負擔。

輔大重症醫學科主任劉偉倫醫師表示，一般民眾聽起來很陌生的俯臥通氣(Prone ventilation)治療為目前中重度ARDS的主流治療方式之一，當COVID-19病人出現中重度ARDS 的情形時，透過每天12-16小時俯臥，肺部將血液灌往通氣較佳的肺泡，協助血液含氧量上升。有學者就COVID-19臨床治療方式提出建議，表示俯臥通氣治療不但提高ARDS病人肺部的氧合能力，而且增加了存活機會。俯臥的好處不僅僅可以為肺部加氧，當病人臉朝下時，肺部承受的身體壓力也得以紓緩。2020年美國三到七月間，便有醫院透過優化照護行為，使用包含俯臥位等治療模式，將中重症入住ICU病房的COVID-19病患死亡率從43.5%降低到19.2%。