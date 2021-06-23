林雨申在《我，喜歡你》「大衣咚」趙露思成名場面。（中天娛樂台提供

林雨申在《我，喜歡你》飾演龜毛且毒舌的吃貨總裁「路晉」。（中天娛樂台提供）

趙露思在《我，喜歡你》飾演對美食有獨特天份的小廚娘「顧勝男」。（中天娛樂台提供

中天娛樂台6月30日起將播出今夏最消暑的甜寵劇《我，喜歡你》，該劇改編自小說《終於等到你》，由甜劇小公主趙露思與大她18歲的型男大叔林雨申主演，劇情描述龜毛且毒舌的吃貨總裁「路晉」，因緣際會認識了對美食有獨特天份的小廚娘「顧勝男」，兩人一相見就事故不斷，看似水火不容的兩人，實則互相吸引，是一部超浪漫的愛情輕喜劇。該劇已在網路掀起一波波話題熱潮，「塑料韓語」、「人體泡泡機」、「大衣咚」等讓網友熱議的名場面，都是必推看點。

近期越來越多姊弟戀的電視劇，不過大叔配蘿莉的組合也很吸睛，《我，喜歡你》主演趙露思、林雨申，兩人戲外相差18歲，搭配起來卻毫無違和感，也讓趙露思被稱為「百搭女星」，不過她也在訪問中透露劇中感情戲是最具挑戰性的戲份，「林雨申哥哥，是我合作過的所有男演員裡面，跟我跨度最大的！」更直言一開始相處很難找到共同話題，不過熟悉後的兩人，時常在片場相互鬥嘴，產生不一樣的化學反應，完全不輸金城武、周冬雨主演的電影版本。

《我，喜歡你》是部結合戀愛與美食的輕喜劇，劇組為了完美呈現料理的過程，特別找來專業拍攝團隊，展現出誘人的美食佳餚給觀眾，此外，在劇情的部分，更著重於創新，跳脫以往霸道總裁的老套劇情，在劇中添加許多喜劇元素，像是男主角「路晉」幫女主角「顧勝男」修樓梯間的燈，特別裝上華麗的水晶燈，沒想到「顧勝男」不但不感動，還嫌棄這樣很花電費，讓觀眾看了哭笑不得，劇中男主角更有食物中毒、被酒瓶爆頭等不按套路的劇情，也讓林雨申被冠上「史上最衰霸總」的名號。

林雨申曾在新版《倚天屠龍記》飾演最帥「楊逍」，他在《我，喜歡你》更是大玩「倚天梗」，當他得知趙露思的快遞收件名是「趙敏」時，便將自己改成「張無忌」，還強調「我這個版本沒有周芷若！」，讓網友紛紛感嘆「霸總太撩了！」，不過此舉也引來新版《倚天屠龍記》飾演張無忌的曾舜晞喊話：「楊左使什麼時候篡的位？還改劇本？」兩人的互動也看出彼此有著好交情。6月30日起每周一至周五晚間10點霸總魅力席捲中天娛樂台。