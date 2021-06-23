英國牛津大學（University of Oxford）今天表示，正測試抗寄生蟲藥物「伊維菌素」（ivermectin）是否可能作為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的治療藥物。

路透社報導，根據牛津大學，在實驗室研究中，「伊維菌素」能減少病毒複製，並且在一個小型前導研究中，早期投藥可以降低病毒量與減少部分輕症患者的症狀持續時間。

這項被稱為PRINCIPLE的英國研究，今年1月顯示抗生素「阿奇黴素」（azithromycin，商品名「日舒」）和「多喜黴素」（doxycycline）對治療COVID-19初期感染階段沒有作用。

儘管世界衛生組織（WHO）與歐美監管單位還不建議將伊維菌素用來治療COVID-19，但包括印度在內等某些國家已將其做為治療藥物。

這項試驗的共同主要研究人員巴特勒（Chris Butler）說：「透過將伊維菌素納入像PRINCIPLE等大規模研究，我們希望能產生有力的證據來判定針對COVID-19的治療效果，以及使用的相關益處與危害。」

牛津大學說，患有嚴重肝臟疾病、服用抗凝血藥物「華法林」（warfarin）、或採取已知會和伊維菌素起相互作用的其他療法的患者，將被排除在試驗之外。

根據牛津大學，伊維菌素是這項試驗所研究的第7種治療方法，目前正在與抗病毒藥物「法拉匹韋」（favipiravir）一起評估。