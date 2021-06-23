台股今(23日)在晶圓代工龍頭台積電領軍下開高走高，終場收在17336.71點，上漲261.16點，成交值5247億元，台積電收盤大漲17元，收在595元，受大股東獲利了結影響，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海均以跌停作收，高端疫苗搭上聯亞藥登興櫃首日飆漲6倍的順風車，股價收在275元，上漲19.5元，漲幅7.63%。

台股今開盤以17127.59點、上漲52.04點開出，指數開高走高，盤中一度來到17375.79點，上漲近300點，台積電以583元開出，上漲5元，盤中走高至598元，上漲20元，被外資大砍目標價的聯發科以平盤開出，盤中走高至941元，上漲38元，聯電ADR雖下跌，但今漲逾3%，走高至53.2元，面板的友達、群創、彩晶也有3%的漲幅。

航運族群今日烏雲籠罩，陽明、正德等傳出有大股東申報轉讓持股，萬海也出現7562.9萬元的天量違約交割，運輸類股指數開低走低，一度跌逾8%，長榮、陽明、台船、裕民、志信、慧洋-KY、四維航、正德等十餘檔都一度被打到跌停。

鋼鐵股早盤走勢強勁，可惜開高走低，僅第一銅、長榮鋼等少數個股仍維持在平盤以上，威致、海光也一度跌停。

聯亞生技子公司聯亞藥今以30元登錄興櫃，掛牌第一天不到1個小時，股價就飆高到220元，漲幅達633%，帶動高端股價一度漲逾8%，來到280.5元。