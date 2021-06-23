梅雨及午後陸續有雷陣雨，讓頭前溪豆腐岩恢復潺潺流水的景象。（羅浚濱攝）

5月底兩波梅雨及午後陸續有雷陣雨，讓寶山水庫蓄水量達7成，寶二水庫更高達8成，目前進水量大於出水量，頭前溪水源也很豐沛，水情從減量供水橙燈，轉成減壓供水黃燈，縣府23日公告民生、工業及各機關最新節水措施。

水公司三區處副處長謝東穎說，近來山區的午後雷陣雨，多降到竹東上坪溪的集水區，讓上坪攔河堰可源源不斷送水進寶山兩座水庫，使蓄水量不斷上升，並且進水量大於出水量，供水已從原本15萬噸提高到19萬噸。

頭前溪也從原本乾旱，回復以往潺潺流水的景象，尤其是知名的打卡景點豆腐岩，隆恩堰取水量也從20萬噸提升到22萬噸，石門水庫支援新竹的桃竹備援管線，則從最高22萬噸減為12萬噸，新竹地區水情目前算是相當穩定。

縣長楊文科表示，在中央與地方攜手抗旱下，新竹地區撐過漫長的乾旱，迎來期盼已久的梅雨，讓水情得以緩解，目前雖然調降為黃燈，但旱象尚未解除，提醒鄉親持續保持節約用水，珍惜水資源。

工務處表示，新竹縣水情紓緩，繼15日公告調整節水措施後，這次調降為減壓供水黃燈，再次公告最新節水措施，在工業節水方面，科學園區、工業區及科技產業園區自主節水由7％調降為5％。

民生供水方面，維持夜間減壓供水，時間從夜間10時至隔日6時，並停供行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。

工務處並指出，各農業灌區二期稻作供灌，中央已指示水利署與農水署各管理處密切合作，其中桃園及石門管理處灌區、新竹管理處灌區、苗栗管理處明德灌區，已決定展開節水供灌。