桃園市教育局提供考生志願選填參考。（教育局提供／蔡依珍桃園傳真）

高中免試入學填寫志願序高占15分，填寫技巧恐影響未來升學，但疫情衝擊應屆畢業生無法到校諮詢，桃園市教育局除指導各校辦理線上志願選填輔導說明會，也結合1999專線，請來12年國教宣導團與種子講師，在24日中午12時起隔空講解，希望讓9年級生都能適性發展，考上理想學校。

教育局指出，桃連區高中免試入學超額比序採計項目依序為總積分、適性輔導積分、多元學習表現積分、教育會考績分、志願序積分及會考成績等級標示。

其中會考成績占33分，適性輔導志願序高占15分，桃連區考生可填30個志願，第1、2、3志願序分發上榜可得15分；第4、5、6志願序12分；第7、8、9志願序9分；第10、11、12志願序6分；第13、14、15志願序3分；第16至30志願序1分。

教育局提醒，前三志願序同分，普通科一校一志願序、職業類科連續填同一群科視為同一志願序計分，填寫志願可以多利用，當總積分完全相同就會進行超額比序，比序至「志願序積分」項目時，志願序積分高者優先錄取，呼籲考生參考個人興趣與性向專長，以及會考分數來選填志願。

礙於疫情無法全面到校諮詢，教育局特別邀請適性宣導團資深講師，拍攝兩部如何選填志願影片放上線上教學的YouTube頻道，另也結合市府1999專線，安排12年國教宣導團與種子講師，在24日中午12時起至7月1日中午12時止，提供12年國教志願選填諮詢服務，希望透過專業講師的個別化服務，讓學生都能選出屬於自己的第一志願。