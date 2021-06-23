「小林志玲」馮媛甄今（23日）傳出因為「霧峰林家」後代、賽車手老公林帛亨政治色彩太嚴重，讓馮媛甄裡外不是人，夫妻溝通無效，氣得馮媛甄回娘家住，消息引發外界關注，不過隨著馮媛甄一早在臉書回應：「感情很好 謝謝關心」後，林帛亨中午也發長文逐一駁斥爆料，最後林帛亨大方曬恩愛說：「#馮媛甄就算暴怒還是很可愛」，還釣出老婆甜蜜回應。

林帛亨在臉書發長文打臉爆料，對於他遭指政治色彩嚴重得罪人，林帛亨坦言：「承認，我台我驕傲」，但林帛亨強調沒有得罪「一票」演藝圈朋友，至於馮媛甄被爆搬回娘家住，林帛亨則表示：「自從結婚以來，最長兩個月回娘家住一下，最短周周回娘家玩」，他還虧馮媛甄：「不是幾度啊，是幾百度回娘家！」不過林帛亨也提到，這也是他愛太太的承諾，不管何時何地，只要馮媛甄想媽，隨時可以載回去見。

林帛亨鄭重駁斥婚變，他強調：「現在感情非常非常好，隱約有回到最初戀愛的程度」，林帛亨也自抖夫妻相處情況：「我常常讓漂釀（漂亮）老婆氣炸，也常跪算盤，但可以肯定的絕對不是報導的這個事件」，林帛亨發文最後曬恩愛標記：「#馮媛甄就算暴怒還是很可愛」，閃到網友直呼：「推最下面的hashtag」，還釣出馮媛甄甜蜜回應：「我也推」，夫妻隔空互動甜到爆表。

林帛亨發文最後曬恩愛標記：「#馮媛甄就算暴怒還是很可愛」，還釣出馮媛甄甜蜜回應。（圖／取材自Hans Lin 林帛亨臉書）