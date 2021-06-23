中市龍井區驚傳虐童案，3歲張姓男童日前腹痛，張母打電話向119求助，男童送醫後不治，醫師發現男童背、腹部都有瘀青，通報警方及家暴中心介入處理，台中地檢署檢察官今天會同法醫相驗，並進行調查，訊問張母楊姓同居人後，以涉犯傷害致死罪嫌重大，有勾串證人及逃亡之虞，已向法院聲請羈押禁見。

男童父母育有2名孩子，夫妻離婚後，張父扶養大兒子由、張母養育3歲小兒子與31歲楊姓同居人在龍井居住。

昨天下午3點多，張母打119求救，指稱孩子肚子痛急需送醫，送抵台中榮民總醫院前就沒有呼吸心跳，到院後宣告不治。

因醫師發現男童腹部與背部有明顯瘀青，可能受虐或因其他外力造成死亡，而通報家防中心，張母初步否認虐童，只說「孩子肚子痛」。

張父昨天接獲小兒子死亡的噩耗，外表看似情緒還算平穩，但其親友在臉書PO文指「怎麼可以這麼殘忍這麼狠去對孩子…」，「為什麼是到底為什麼，不痛了在另一個世界要快快樂樂長大，爸爸，永遠愛你」

全案檢警正在深入調查，台中地檢署檢察官今天上午會同法醫進行相驗，檢察官訊問張母同居人楊男後，以楊男涉犯刑法第277條第二項傷害致死罪嫌重大，所犯為最輕本刑五年以上重罪，有事實足認有勾串證人及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。