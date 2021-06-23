裕隆(2201)第一季營運攀高，雖第二季台灣車市受本土疫情影響，預料在大陸轉投資挹注，全年營運可望比去年成長可期；此外，鴻海(2317)主導的MIH定於6月25日召開線上成立大會，裕隆與鴻海合作電動車也將成為市場關注的焦點。

裕隆積極布局電動車領域，與鴻海合作、持股49%的鴻華先進提供鴻海MIH包含電動車底盤、關鍵零組件模組等整套解決方案。6月25日MIH將召開「MIH Consortium線上成立大會」，預計宣布7月聯盟正式獨立運作後的組織章程、會籍、運作和服務更新等。MIH聯盟預計7月正式自集團獨立，開始以財團法人形式運作，市場看好此次成立大會後，聯盟發展將更明確，吸引買盤卡位，帶動裕隆股價上攻。

裕隆布局電動車市場，旗下有裕電能源，提供汽機車充電站建置相關服務，最受矚目的是與鴻海合資、持股49%的鴻華先進。鴻華先進負責提供鴻海MIH聯盟電動車底盤、關鍵零組件模組等整套解決方案，未來推出電動車，可望挹注裕隆業績成長。

裕隆目前台灣旗下品牌車用晶片供應至7月無虞。加上大陸車市今年回復成長，隨著大陸轉投資事業貢獻可望比去年同期成長，法人看好第二季獲利相較第一季仍有撐，上半年營運比去年同期大增挹注下，今年獲利比去年成長可期。

裕隆第一季受惠日產及納智捷銷量皆較去年同期成長，轉投資華創費用減少，及轉投資貢獻增溫，裕隆第一季合併營收204.71億元，季減13.3%、年增18.64%；毛利率29.19%，季增12.47個百分點、年增0.32個百分點；稅後淨利13.58億元，季增10.32%、年增589.34%，EPS 1.39元，優於上季的1.26元，也較去年同期的0.2元大幅成長。

法人指出，裕隆今年有望受惠兩岸轉投資事業營運改善，單季均能保持一定之獲利水準，全年獲利力拚年增逾5成，EPS上看4.5元以上。