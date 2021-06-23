熊熊（卓毓彤）擁有豐滿火辣身材和甜美臉蛋，然而人氣上升之際，去年卻爆發一連串風波，沉寂了一段時間，熊熊重新再出發，近日更傳出要和夢想家董事長張承中合開橙想娛樂公司，對於外界最關心得感情問題，熊熊也大方回應，承認自己以前是戀愛腦。

熊熊自從去年9月和原本論及婚嫁的特斯拉男分手後，一直保持單身到現在，她在直播也承認「我本來是的戀愛腦很嚴重的人，但現在對愛情的態度比較淡然，有很好，沒有我也能自己活得很好，不會再像以前那樣一頭熱栽進去。」

最近的熊熊把自己過得十分充實，不管是YouTube、podcast、主持、通告或戲劇等都會持續進行，但會將重點放在YouTube和podcast的發展，而對於先前多次出現在新聞版面上，熊熊也表示，「疫情期間還浪費社會新聞來報導我，實在抱歉，祝大家平安健康。」

事實上，熊熊就算遭逢低潮，還是積極地全心投入工作中，不只是演藝事業，還創立個人品牌，開設YouTube頻道分享生活，更不忘運動保持體態，熊熊也時常和粉絲分享生活，前陣子更表示要實行「輕斷食」減肥，積極面對每天的正面態度也獲得不少讚聲。