賈永婕連日來為了疫情發起送愛心便當、醫療物資熱血行動，被封為抗疫女神。今(23日)她透露又有新物資需要購買，名為電子影像喉頭鏡，由她董事長公公買單7支送給慈濟醫院，並表示自己不斷在臉書分享善舉，都是因為「在家裡的地位極低」，至於打算捐到何時？今她受訪，笑說還沒思考過終點，如果沒破產就是繼續幫忙。

上月新冠肺炎本土疫情激增，醫療人員壓力緊繃，賈永婕擔心這些第一線的戰士無法好好吃飯，便發起每日100個愛心便當送往各大醫院的活動，後來她經朋友分享，才得知救命神器HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）的缺乏，最終募資到9千多萬買下300多台機器，之後她又聽說醫院也很缺PAPR（電動過濾式呼吸防護具），又砸了約500萬買了100多台機器。

賈永婕積極送物資與愛心便當到各大醫院。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

今賈永婕透露又有新的任務，是7支電子影像喉頭鏡，她向公公開口，對方也阿莎力埋單，據《三立新聞網》報導，賈永婕今和公公「德杰集團」董事長王明德與婆婆在慈濟醫院受訪，表示會先捐7支設備到醫院，之後向廠商訂了70支正在路上，並號召企業與好友幫忙，她笑說自己的心態就是支援前線，至於捐贈到何時？她回應：「如果我跟朋友們還沒破產，我就是繼續幫忙。」

賈永婕積極送物資與愛心便當到各大醫院。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

而勤於在臉書分享近況與戰果的賈永婕，今也發文說明白可能部分網友已經看她看到煩，想說這位大媽怎麼每天都這麼吵，她打趣說自己的行徑其實在「取暖」，「因為我在家裡的地位極低，我連想跟朋友講電話都會被罵！在房間講老公覺得我很吵，在客廳講大女兒覺得我很吵，在書房講小女兒覺得我很吵，在小孩房間講兒子覺得我很吵」，所以只好發文跟大家分享。

見此，網友則鼓勵賈永婕說：「我們很願意讓妳吵喔！因為妳太正面了啦」、「妳說，我們都聽；但是，不要用唱的」、「經過這一役，妳在家的地位應該提高不少了吧？妳現在是通過認證的國民美少女」、「不會啦，謝謝妳為大家帶來正能量，不然都在罵來罵去」、「真的很感謝你真誠的心態去做這些完全沒有後面的動機，台灣有你真的是……福氣啦」。

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