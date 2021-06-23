13：40地牛翻身 初判花蓮震度4級 13:462021/06/23 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 稍早1點40分發生規模4.9有感地震，最大震度為4級。（圖／中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣今日稍早13點40分發生規模4.9地震，花蓮縣秀林鄉深21km，花蓮縣、南投、台中及宜蘭4級、彰化3級、新竹和雲林2級、台北、桃園、苗栗、台東、嘉義及澎湖為1級。 高雄憂鬱男持拐杖勒斃8旬母 二審維持10年重刑 工具機大爆單 紛加薪留才 #地震 #中央氣象局 #震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮首位染疫亡 7旬翁患慢性病史 04:102021/06/23 地方新聞 GENESIS 成為 2021 Goodwood Festival of Speed 官方贊助商、帶來 G70 Shooting Brake 首演 10:192021/06/23 汽車情報-汽車新聞 不爽分手 渣男上傳7部吞吐片到Pornhub 女友崩潰 12:122021/06/23 社會 竹縣＋1 長照住民5檢才確診 04:102021/06/23 地方新聞 防疫美食精選 埔里國宴級料理美味直送 10:342021/06/23 生活 打完疫苗哺乳嬰猝死 初判嗆奶窒息 04:102021/06/23 焦點要聞 《產業分析》產品佈局收割 台光電、聯茂、台燿業績有看頭(4-4) 10:362021/06/23 財經 直播》本土又破百例！新增104確診 24人死亡 13:402021/06/23 生活 雲林母打疫苗後哺乳女嬰突猝死 檢方化驗母乳擇期解剖找真相 08:442021/06/23 社會 《國際社會》疫情反轉 韓23日染疫數兩周新高 14:512021/06/23 財經 花蓮2派惡煞追逐連轟10餘槍 男遭子彈貫穿口腔送醫不治 09:482021/06/23 社會 生活熱門新聞 桃園今＋7確診 足跡曝光僅龍潭三坑自行車道 - 生活 解封夢碎！三級警戒延長至7／12 陳時中：大家再忍耐 - 生活 宜蘭2確診感染源不明 老翁在美打2劑BNT疫苗 返台又確診 - 生活 鴻海、台積電買BNT疫苗 陳時中曝最新進度 - 生活 颱風最快今生成 併入滯留鋒 全台致災降雨再炸3天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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