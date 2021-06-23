NBA季後賽進入東西區決賽，美國某網站也公布總冠軍賽MVP賠率，公鹿「字母哥」阿提托康波穩居第一，太陽球星戴文布克與保羅分居二三緊追在後。

阿提托康波以1賠2.25領先群雄，本季他非常有可能帶領公鹿隊奪得NBA總冠軍，進而打破外界對他的質疑。在連兩季奪得例行賽MVP之後，字母哥需要以一枚總冠軍戒來證明自己的身價。最後的四支隊伍中，字母哥儼然成為最閃亮的那顆星，球迷們對於他和公鹿的期待非常高，尤其是在他們淘汰奪冠呼聲最高的籃網之後。接下來東區決賽對手是老鷹，雙方實力有段差距，倘若公鹿過了老鷹這一關，極有可能問鼎總冠軍，字母哥將順理成章地拿下總決賽MVP獎座。

戴文布克1賠2.5排名第二。如果說東區最大奪冠熱門是公鹿的話，那麼西區冠軍熱門非太陽莫屬，這支年輕的球隊本季發揮非常出色，除了在例行賽拿到西區第二，季後賽先4比2淘汰湖人，直落四橫掃金塊，目前又在西區決賽2比0領先快艇，戴文布克將是熱門的FMVP候選人。

保羅(1賠5)名列第三。對於保羅來說，最大變數是回歸球隊的時間，如果能夠及時回到球場並且帶領球隊拿下總冠軍，保羅也是有機會奪得FMVP的，畢竟他是這支年輕球隊的精神領袖，並且在球場上也具備重要作用。

其他進入賠率榜的球員還有快艇保羅喬治(1賠9）、老鷹崔楊(1賠12)、公鹿米德頓(1賠16)和哈勒戴迪(1賠30）以及今天準絕殺爆扣的太陽艾頓(1賠40)。

此外，快艇里歐納德不知何時能傷癒復出，假如里歐納德能夠重返賽場，幫助快艇擊敗太陽闖進總冠軍賽的話，FMVP的賠率將重新洗牌。