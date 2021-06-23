33歲黃姓男子在社群網站號召開辦多Ｐ性愛雜交派對，還標榜「每場3小時、不限次數」，今年1月23日晚間在台南市永康區某汽車旅館開趴時，被警方當場查獲8男3女一絲不掛大混戰，全數依法送辦。台南地方法院除依圖利媒介性交罪將主持人黃男處刑4月外，現場11男女也被依社維法每人裁罰6000元。黃男雖因辦趴賺得8000元，卻得支付高達12萬元的罰金。

一審簡易判決指出，黃男從去年11月30日至今年1月23日止，以通訊軟體Line及社群軟體推特，刊登性愛派對的訊息，媒介成年女子與付費參加的男子性交。他向參加的成年男子，每人收取3000元至6000元不等的費用，並支付參與的成年女子每人1萬元至1萬5000元不等的報酬。

檢警發現，黃男經常在台南、高雄舉辦性愛雜交派對，還貼文主打「氣質少婦、長腿女OL、神似知名AV女優」，並附上女子的火辣照片，招收「優質單男」性交易，每月大約舉辦4至6場不等。有意參加的男客，則在推特回應後再以Line私訊，更言明「每場3小時、不限次數」。

今年1月23 日晚間，黃男在台南市永康區某汽車旅館，媒介3名成年女子與8名付費參加的男子進行性愛雜交派對時，永康警分局據報持台南地院法官核發的搜索票，當場查獲11名分別來自嘉義、台南、高雄及屏東的男女，正一絲不掛大混戰，全部都沒有戴口罩。

參加雜交趴的男女們，看見警方出現，還驚慌失措地隨手抓起身旁的棉被、衣物遮擋身體。員警喝令他們停止動作後，也發放口罩要求每人戴上並後穿好衣服後，一併帶回調查。

據了解，當晚參加性愛雜交趴的3名女子，分別有：21歲女大生、26歲及38歲服務業女子；至於8名付費的男客，為年齡30到50歲的粗工、上班族、司機。至於黃及其女友、1名工作人員，也穿著衣服在旁觀看。

法官認為，黃男不思正途賺取錢財，竟貪一己私利，以通訊軟體Li ne及社群軟體推特，刊登性愛派對的訊息，媒介成年女子與 付費參加之男子為性交行為，並從中牟取利益，助長性交易歪風，敗壞社會善良風氣，行為實有不當，本不宜寬貸，但考慮他的學歷為高職畢業，自稱經濟狀況勉強度日，加上目前居無定所等，量刑4月得易科罰金，以資懲戒。