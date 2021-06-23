陳時中視察三重果菜市場讚篩檢高效率（新北果菜公司提供／戴上容新北傳真）

北農新冠肺炎確診者截至22日與新北相關的有27例。衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲23日巡視三重果菜市場，兩人稱讚新北篩檢作業高效率；新北果菜市場總經理江惠貞表示，篩檢果菜市場3626人全為陰性，社區篩檢12％有接觸史，果菜市場今23日開始施打疫苗。

衛生局長陳潤秋23日新北市政會議報告，台北農產運銷股份有限公司新冠肺炎染疫確診者中，至22日與新北相關的有27例。北農染疫事件中，承銷商與攤商有許多人住在新北市，昨天社區篩檢站篩檢量增高為6425人，其中自述有北農接觸史有773人，佔了12％。22日篩出17人為陽性，其中有1人在北農工作、2人在台北市環南市場工作。

陳時中、陳吉仲23日清晨5時15分前往新北市三重果菜市場視察。新北果菜運銷股份有限公司總經理江惠貞表示，她陪同陳時中等人進入果菜市場前，先通過次氯酸水的全身噴霧通道，隨後一行人瞭解相關防疫動線、篩檢作業及施打疫苗的作業準備。

陳時中表示，三重果菜市場在有限空間，可以一天完成三重果菜市場2182人、板橋果菜市場1445人的篩檢，效率高到不可思議，「比想像的好太多了」。

陳時中建議，雙北四大果菜批發市場必須快速全面篩檢，包括市場員工、承銷人、市場作業人員等密集進出者要持有檢驗陰性證明才能進場，快篩陽性採PCR核酸檢測提升效率，地方衛生局要落實疫調與接觸者匡列工作，此外也建議檢驗陰性者優先施打疫苗。

江惠貞指出，三重果菜市場現場配置5線，板橋果菜市場現場配置3線，清晨6時開始，10個小時內完成3627人的快篩作業，平均一小時就完成362人。今天也分別在三重小巨蛋體育館及板橋果菜市場施打疫苗，對象為承銷商、板車工及工作人員，至於由各地運送蔬果貨物進場的運輸人員，此部分由農委會農糧署規畫接種疫苗作業。