慈濟基金會今天宣布向食藥署遞件申請採購500萬劑BNT疫苗，外界關注是否比照先前台積電、鴻海永齡基金會，由政府授權向原廠或代理商洽談疫苗採購。對此，行政院發言人羅秉成表示，台積電跟鴻海案，因緊急需要，採專案特殊採購安排，其他民間採購案件難以併案處理。

本土新冠肺炎疫情嚴峻，近期民間企業、團體都表達捐贈疫苗計畫，行政院日前宣布，授權台積電與鴻海永齡基金會，代表政府洽談購買各500萬劑輝瑞BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐贈給政府。

對於其他民間企業、團體也表達疫苗採購計畫，羅秉成說，疫情指揮官陳時中昨記者會已說明，指揮中心目前優先推動台積電與鴻海專案，畢竟能否成功仍有一定難度，國際疫苗採購需要比較多討論跟合作。

羅秉成表示，至於慈濟基金會等其他疫苗採購案，由食藥署依程序處理。羅秉成強調，鴻海與台積電案需要特殊採購安排，按照相關捐贈可行性評估來做，優先專注來推動。