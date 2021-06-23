中央日前配賦3000劑莫德納疫苗給桃園機場，21日正式開放機場人員施打，桃園機場邊境檢疫人員傻眼「看到新聞才知道」，表示公司已造冊但仍不再施打名單內，自行預約也預約不到，最後甚至要去現場候補剩餘的疫苗，坦言就連電信、保全、免稅店員工都接種完畢了，協助旅客辦理居家檢疫的第一線工作人員卻被拋在腦後，直言「我們真的很渺小」。

1名在桃園機場工作的邊境檢疫協勤人員表示，從疫情爆發之初公司就一直要求員工要去施打疫苗，也一直在等待中央的配發，竟然看到新聞才知道機場人員已經開始施打了，當天詢問公司後，公司則說有協助造冊，但桃園機場並未讓邊境檢疫人員於第一波施打，該名人員22日再度尋求公司疫苗近況，公司卻要求邊境檢疫人員到現場候補剩餘的疫苗，但員工們到現場發現根本沒有多的疫苗可以打。

該名邊境檢疫人員坦言，邊境檢疫人員負責協助旅客填寫居家檢疫的資料，因此會直接正面接觸到入境的旅客，染疫風險極高，質疑為何第一線機場人員無法於開打首日接種疫苗，公司甚至要求人員「自己預約、自己去搶」，全機場邊境檢疫人員約300多名，有些自己預約到的人在23日慢慢開始施打，但因數量有些，部分人員仍無施打疫苗繼續上工。

該名邊境檢疫人員更爆料，全員工的備勤室只有一間，每次用餐時都10幾個人擠在同一個小空間，雖然桌上設有隔板，但因員工人數眾多，甚至會有兩人共用一個隔板，根本沒有達到有效防疫，何況員工都是高風險族群，讓員工們每次用餐時戰戰兢兢，多次向公司反應也不了了之，直言這樣的工作環境實在令人堪憂。