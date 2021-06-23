黃文星、蘇晏霈天台殺青戲。（民視提供）

《多情城市》黃文星、夏宇禾天臺殺青戲。（民視提供）

柯叔元、黃文星劇中父子情深。（民視提供）

賴慧如、王燦、柯叔元、藍葦華都參與了天台重頭戲。（民視提供）

黃文星、蘇晏霈在天台拍完殺青戲。（民視提供）

民視八點檔《多情城市》今（23）日晚播出精彩完結篇，緊接著由陳美鳳、洪都拉斯、王彩樺等人主演的《黃金歲月》接檔。劇中惡人李又汝坐上張哲豪報復性飛車墜海，高欣欣親眼目睹兒子跟媳婦雙亡而精神錯亂，讓觀眾大讚「最好看的報應戲！」今晚播出454集最後一集，王燦、柯叔元、藍葦華、黃文星、蘇晏霈、夏宇禾、賴慧如等人將獻出重頭戲，「世紀大渣男」黃文星如何伏法成為觀眾期待的焦點。此外，該劇昨晚平均收視6.67、最高一分鐘高達7.8，超過230萬人觀看，也創下播出以來收視新高點。

夏宇禾飾演由小四扶正的Carol，她表示在《多情城市》尾聲，每天又哭又鬧，因為劇中小孩被親生爸爸殺害，整個情緒都呈現瘋癲，所以劇情要拿起美工刀割劃思堯婚紗照時，真的「心如刀割」，每一次排練就陷入低落情緒，眼淚止不住落下。她的殺青戲是當Carol穿上禮服以為劉加堯還要跟她結婚，沒想到被當場拒絕，她一怒之下做出不可挽救的事情。她透露觀眾一定沒有想到最後的大魔王會是她，可以期待一下完結篇播出。

有「0負評反派」之稱的黃文星，是難得演出大反派卻沒有引起觀眾粉絲丟雞蛋惡評的演員。對於觀眾喜愛，黃文星受寵若驚，笑說「就放開演，沒想那麼多」隨著殺青，也難掩不捨之情。《多情城市》是他拍攝時間最長的八點檔，從工作人員到演員都培養出很好的默契，每一次進到攝影棚都很享受，也習慣這兩年來工作的節奏，所以非常捨不得離開溫暖的環境。「殺青過後只想讓腦袋放空，好好陪伴家人，期待疫情結束那天，大家能夠好好聚一聚吃吃飯。」

蘇晏霈對今晚播出的大結局，表示「真的很感謝讓思思有一個Happy ending」，尤其劇情安排的大彩蛋，連她自己都覺得驚喜。儘管連著幾天馬不停蹄地拍攝，當天還是非常有精神的完成了重頭戲，在《多情城市》裡詮釋了雙胞胎、大姐頭，讓她身心靈都感到滿足，「很難忘的戲劇體驗。」

演紅國民舅媽的賴慧如表示，劇中能為兒子王凱報仇，自己跟觀眾一樣「大快人心」。只是因為疫情關係，讓她惋惜第一次演出八點檔卻沒有殺青酒，索性邀請演員好友舉行線上喝酒趴，慶祝殺青成功。她表示，雖然劇中兒子王凱現實生活大她14歲，但兩人培養出很好的默契，希望未來還有機會能夠再度合作。