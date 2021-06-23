國立海洋科技博物館於潮境公園打造智能海洋館。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館於潮境公園打造智能海洋館，設計AR、VR海底隧道、2層樓大型挑高水缸等空間，讓民眾體驗、學習海洋知識，預計10月開幕，成為北北基首座海洋生物與科技發展結合的實境水族館。

全台疫情第三級警戒延長，國立海洋科技博物館因應防疫，全館休館至6月28日，而3月動工的潮境智能海洋館並未受影響，工程團隊不斷積極依進度施作，有望如期完工，陳素芬說，未來潮境海灣在數位Live科技運用下，將猶如大型水族館，海灣的生態與生物多樣性會同步於館內展現。

海科館指出，未來完工後，1樓有挑高投影廳，結合AR、VR的海底隧道，民眾進入能感受置身於海洋中，並有通道連接至戶外景觀露台，在欣賞海洋生物之餘，也能吹海風放鬆心情、2樓打造如圓柱的展覽空間、3樓為兒童閱覽區，更規畫蛋形的展示與參觀動線貫穿1至3樓。

另外，原潮境海洋研究中心4樓的空橋，將設計成「N次元先鋒號」、「VR潛望鏡」體感科技主題區，民眾可以坐上體感座椅，透過俯仰與360度環繞效果，彷彿化身虛擬人物，悠遊的倘佯在海洋中，並搭配VR動感觸覺，能盡情享受一場截然不同的海底體驗。

海科館表示，未來遊客到潮境公園，除了看山看海外，也可以在「潮境智能海洋館」AR、VR的主題區實境感受體感科技，以休閒和輕鬆的方式了解海洋的奧秘，未來無論是螢光魚或稀奇的海洋生物，都能在館內一覽無遺，未來將會是北北基觀光的新亮能。