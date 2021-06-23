美國白宮官員周二表示，美國可能無法達成拜登總統的目標，在7月4日國慶日之前讓70%成年人至少接種一劑新冠疫苗，官員們並警告，最早在印度發現的Delta變種病毒對美國消滅這場疫病的努力帶來最大的威脅。

白宮官員表示，政府準備在7月4日美國獨立紀念日前達成為7成27歲以上成年人接種疫苖的目標，但應該無法達成拜登為7成18歲以上成年人接種的目標。

根據周一公布的聯邦數據，美國超過1.5億人，相當於超過45%的人口已經完成疫苖接種。

白宮新冠防疫協調官Jeffrey Zients表示，7月4日之後，可能還需要幾周時間才能實現拜登的目標。他表示：「這個國家還有更多工作要做……尤其對是18至26歲的人，現實情況是許多美國年輕人認為新冠病毒不會影響他們，所以他們並不急於接種」。

美國傳染病專家、白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）表示，Delta變種病毒是美國境內根除新冠病毒計畫的最大威脅。

他表示，現有的疫苗對這個更具傳染力的新變種病毒是有效的，「我們有了工具，所以讓我們用這些工具擊潰這場疫病」。

白宮新冠防疫協調官Jeffrey Zients表示，美國70%的30歲以上成年人已經接種疫苗。在50個州和華盛頓特區中，有15個州70%的18歲以上成年人已注射過一劑疫苖。

過去兩周美國的疫苗接種率增加不到一個百分點，如果要在接下來兩周內達到拜登的目標，接種率勢必增加一倍以上。