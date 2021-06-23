台灣美國商會舉辦線上記者會，發布2021台灣白皮書。台灣美國商會指出，台灣出現疫苗需求，特別是5月份爆發疫情後更為緊迫。同時台灣晶片製造商優越的產能彌補全球晶片短缺，但最近嚴重的缺水問題，已經嚴重威脅半導體與電子製造業運作。

另外，台灣還須面對來自對岸持續 擴大的軍事威脅，其透過灰色地帶戰術（gray-zone tactics），派遣破紀錄數量的軍機進入台灣防空識別區和 南海周邊，企圖消耗台灣國防能量，並增加台灣民眾心理疲乏感。

但是台灣即使面臨諸多挑戰，2021年經濟成長率達到4.71％，日前台灣美國商會公布的「2021商業景氣調查」報告顯示，超過85％的會員對台灣未來十二個月經濟發展有信心，78％的會員則對台灣未來3年經濟持續成長相當有信心。

台灣美國商會指出，台灣產業的強項在於高附加價值製造業，特別是資訊與通訊科技產業，對來自美國等各國科技業而言，若想要分散在中國生產風險，台灣是相當理想的合作夥伴。台灣有很多創新產業，從5G到智慧車輛，都有機會打入世界體系與國際大廠合作，可以預期，台灣在電子、機械與自動車組件的出口將持續增加。

台灣美國商會執行長魏立安認為，蔡政府勇於排除混亂的進口限制，開放美豬進口，解決美國與台灣農業貿易長期障礙。經貿合作對彼此有利，雙方都要勇於即時行動。

魏立安也表示，商會提出「台灣商業計畫」是一項具有變革性、強化美台經濟與商業關係的策略計畫，包括台美雙方近日重啟TIFA對話、籲請美國商務部與台灣經濟部共同發展以貿易為導向的公司協力平台、將台灣納入多邊經貿對話和洽簽美台租稅協定、最終目標是簽署美台貿易協定。