5月月台股一度自高檔修正逾2000點，指數最低來到「萬五」，吸引中長線資金逢低進場，觀察5月台股基金申購量達315.66億元，為今年來單月最高，淨申購也達到121.88億元，一舉將今年台股基金的淨申購金額由負轉正。

今年來加權指數持續創下新高紀錄，台股基金扣款及受益人數也不斷增加，不過隨著台股走高，台股基金面臨贖回壓力。根據投信投顧公會統計，今年1月、2月及4月台股基金都呈現流出，淨申購金額分別減31.2億元、14.18億元及62.95億元。

5月台股急速修正下，當月台股基金淨申購金額來到121.88億元，申購金額也從今年來的每個月約為一、二百億元，一口氣增至315億元，顯示投資人對台股中長線依舊有信心，趁拉回積極進場佈局。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，台股即將進入第三季電子股旺季，市場資金可望再次回到電子族群身上。在5G、雲端運用、車用電子，跟高速運算持續增長，全球半導體需求吃緊，台灣相關供應鏈可望受惠，看好大盤有機會於下半年再挑戰新高紀錄。

鄭行甫指出，近期台股呈現健康輪動，無論是電子、傳產，或者金融族群都有表現機會。就位階來看，加權指數與前高17709點距離相當接近，預計上方壓力不小，一旦股市再創新高，屆時震盪將會很激烈，類股輪動也會很快速，建議不要單壓同一個類股，多元佈局為上。

展望台股後市，隨台股回到「萬七」之上的高檔位置，鄭行甫建議，未來要密切觀察美股走勢，以及美國聯準會（Fed）政策。目前美國科技股與台股連動度仍高，若那斯達克指數順勢再創新高，有機會激勵台股走強，Fed利率政策對全球資金流動性影響大，台股也無法置身至外，需多加留意。