觀察今年以來全球主要股市表現，雖然在變種病毒引發的部分地區疫情反覆、通膨升溫疑慮等因素干擾下波動未歇，不過在眾多國家已實施疫苗施打計畫，加上景氣復甦態勢已為市場共識之下，全球股市表現仍是漲多跌少，其中漲幅前15強，亞股上榜數最多，連帶亞股基金表現維持正報酬，更以印度基金績效最為突出。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，先前印度疫情一度緊繃，不過本次疫情確診數已在5月中見高峰後迅速下滑，市場指數亦迅速正向反應，Sensex指數更在六月初再度刷新歷史收盤新高。整體來看，在疫情逐漸受控下，經濟活動可望回歸正常軌道，外資機構仍多預估今年印度GDP成長率仍有望超過10％，在全球主要國家中成長力道最為強勁。

且印度企業獲利亦有明顯改善，同時當地通膨仍溫和，有助印度央行維持寬鬆立場不變，倘若接下來疫苗進一步加速供給及施打速度，在此情境下，仍相對有利印度股市延續當前上行態勢。

林光佑指出，在投資布局方面，今年來印度市場以必需性消費及電信服務等，較具防禦特性的族群表現相對落後，代表印度最近儘管疫情干擾，景氣持續回溫的趨勢依舊不改，只是各類股間表現差異擴大。

同時也須留意企業利潤率是否開始受到成本上升的影響，在類股選擇方面，建議可留意金融、非必要消費、循環性類股的表現。