機齡超過40年的日本福井縣美濱核電廠3號機今天上午重啟核子反應爐，這是2011年日本311福島核災後，首座超過40年的核電機組重啟運轉。

關西電力公司經營的美濱核電廠3號機於1976年3月15日開始運轉，2011年因定期檢查停止運作，機齡超過44年。

日本放送協會（NHK）報導，日本2011年發生311大地震造成福島第一核電廠核子事故後，修法將核電廠運轉期間限制在原則40年，但若通過國家審查，最長可再延役20年。

今年4月福井縣同意美濱核電廠3號機重啟，日前完成必要的國家檢查；關西電力公司在日本時間今天上午10時啟動核子反應爐，讓美濱核電廠3號機成為311後日本首座重啟的高齡核電機組。

由於美濱核電廠3號機在過去10年都是停機狀態，關西電力較往常啟動反應爐增派一倍人力負責相關作業，地方政府也派員前往強化監控。

關西電力公司表示，若美濱核電廠3號機運作一切順利，本月29日將可開始供電。