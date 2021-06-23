菜瓜爆腐爛。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

菜瓜爆腐爛。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

菜瓜爆腐爛。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

連日豪大雨，解了旱象，但正值一期稻作結穗期，出現倒伏，不少瓜果也不敵暴雨沖刷，落得落，更嚴重的是花苞被打爛了，接下來收成無望，彰化縣農業處統計，秀水鄉、溪湖鎮、埔心鄉、芬園鄉等4鄉鎮，水稻倒伏、巨峰葡萄、蔥田區積水，農作物災損通報面積約12.11公頃，但還未達補助門檻。

「真是極端氣候，雨不是不來，一來就是狂炸」連續的梅雨鋒面，總算一解旱象，讓人歡喜好佳在，但這幾天來雨彈狂炸，又讓農民心情七上八下，眼見的稻田大面積稻田到福，都不禁要祈禱，可不要一下又出大太陽了，只要連續曝曬，肯定發芽，收成泡湯。

彰縣府農務科長黃松欽表示，目前稻子結穗成熟，就要收成了，倒伏稻穗，這幾天只要用收割機收起、晾乾，收穫還是不受影響，只是連續下雨，稻田積水，泥土鬆軟，機具還根本無法下田作業。農夫心情複雜的觀望，等待時機。

議員賴清美也接到瓜農陳情，正值菜瓜、匏瓜盛產期，有農戶抱怨，種植了一分半菜瓜田，一天可以收成上千條，結果大雨下了3天，23日只有收成40條，慘的是花苞都落了，接下來收成無望。

還有種植三分半地的匏瓜，最近每天都可以收成500、上千斤，結果今天只有收成40斤，一下子短了十分之一，婆婆媽媽也叫苦，菜價一下子貴了好幾倍。