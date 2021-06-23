美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天說，他支持軍中指揮鏈不該參與起訴性侵犯及其他相關案件的做法，這項立場有別於歷任防長。

支持者及議員們長年呼籲，讓軍事將領退出起訴性侵犯案件決策程序，稱這些人會傾向睜隻眼閉隻眼。

美軍的性侵犯及騷擾大多未被檢舉，五角大廈處理的方式近來也受到檢視。

奧斯汀聲明指出：「我們會與國會合作修訂統一軍事司法法典（Uniform Code of Military Justice），讓軍隊指揮鏈不再參與起訴性侵犯及相關罪行。」奧斯汀是首位支持這項作法的美國國防部長。

奧斯汀說，他也贊成軍隊指揮鏈不參與家暴等其他相關罪行的起訴程序。

他說，會將這項由五角大廈性侵犯獨立委員會做出的建議報告給總統拜登（Joe Biden）。

2018年五角大廈調查推估，那年共有2萬500名男女軍人經歷某種類型的性侵。