指揮中心21日將孕婦納入第六類接種序位對象，與75歲以上長者並列，新竹市22日即成全國第一個為孕婦施打疫苗的縣市，市長林智堅還在臉書刊出一系列精美照片，獲得超過1.6萬個讚，橫掃一波聲勢。然在新竹市政府公布孕婦可自選疫苗品牌後，指揮中心22日早上記者會隨即打臉，稱第六類孕婦只能施打AZ疫苗，但半小時卻又改口稱在醫師評估後可自選品牌，令港媒質疑：「孕婦接種莫德納林智堅說了算？」

新一波莫德納疫苗到貨後，高雄市長陳其邁22日曾表示，23日起即所有孕婦都可選打疫苗品牌；而新竹市長林智堅則早一步稱22日就要讓孕婦自選疫苗品牌施打。香港媒體《中評社》23日評論指出，新竹市22日領先全台，成為全國第一個為孕婦施打疫苗的縣市，還能自選要施打AZ或莫德納品牌，其強勁的效率與對民意的高度呼應，讓人見識到林智堅身為綠營諸侯的政治企圖心。

林智堅也在22日中午12時47分於臉書發文，刊出一系列精美照片，宣示自己是「全國第一個為孕婦施打疫苗的縣市」，並強調新竹作為全國最年輕且生育率高的城市，守護孕婦與肚子裡寶寶的健康的重要性，此文獲得超過1.6萬個讚、超過430則留言與超過540次分享，迴響極大。

評論指出，值得注意的是，指揮中心22日早上的記者會，本推翻了新竹市「孕婦可自選疫苗品牌」的說法，稱只有一到三類才能打莫德納、第六類孕婦只能施打AZ疫苗，不料過了半小時隨即又改口，表示第六類孕婦經醫師評估可選擇要打AZ或莫德納；這也被外界質疑，莫非是「林智堅條款」？

評論表示，林智堅22日親赴新竹市立體育館視察孕婦接種疫苗，被問到是否「搶快」、與中央「不同調」的問題，澄清單純是「時間差」，而事後也證明指揮中心同意孕婦自選疫苗，卻仍引發外界政治聯想。林2014年拿下新竹市長寶座，2018年連任成功，2022年即兩屆任滿，今年僅46歲的他被視作「綠營明日之星」，明年任期結束後是否進軍中央或挑戰更大諸侯位，成政壇關注焦點；林擅於經營個人行銷，此次孕婦率先施打疫苗並可自選品牌，更讓光環集中林身上，亦可見綠營對林的栽培之情。