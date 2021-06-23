繼藝人賈永婕募捐342台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）和自掏腰包500萬買電動過濾式呼吸防護具（PAPR），遠在澳門的女星安以軒也發揮愛心，跨海集資615萬認購210台PAPR，她昨（22日）發文表示本來沒貨，千拜託萬拜託之下終於拿到現貨，忍不住喜極而泣，並PO出一起暖捐PAPR的各界好友名單，讚嘆他們是「最強的後盾」。

安以軒22日在IG透露，看到台灣疫情忽然爆發，辛苦的消防、醫護人員得穿著悶熱的防護衣工作，甚至引發熱衰竭昏倒，讓身在澳門的自己無法坐視不管，和丈夫都在想著：「在這次疫情下，還有什麼是我們盡一些心力能幫忙做到的？雖然我們真的弄不到疫苗…」。

因看到台北員警自購4萬元買動力濾淨式呼吸裝置，安以軒靈機一動，立刻打越洋電話連絡在台灣的父親，確認過重要性和需求數量後，決定認購210台，身旁好友也二話不說加入集資，想不到父親回電表示全台缺貨，要等兩周後才有貨，且不一定能達到理想數量；被潑冷水的安以軒不願放棄，瘋狂地哀求爸爸，否則要任性的飛回台灣自行處理。

皇天不負苦心人，安以軒總算尋覓到149套現貨，還有61台正在飛機上，另外再加購210組獨立頭套，她激動的表示：「我真的哭了，還好我沒有等待！還好我沒有放棄！還好我有一個神奇老爸配上小叮噹老公，以及我台北熱血心腸的好友們！也謝謝每一個廠商的幫忙，有些人得知我是要捐贈的還說要原價賣我不賺錢，再遠也努力出貨回台北給我！」

因為安以軒人在澳門，她委託好姐妹夏于喬協助把PAPR送往新北市政府、台北市消防局及醫院，並公開默默力挺此次募資的名單：「詹雅雯夫婦25台、詹蕙如夫婦15台、贊泰建設邱耀正夫婦10台、耿畫廊10台、文心建設10台、夏姿-王陳彩霞 5台、盧南君3台、夏于喬夫婦1台、許茹芸夫婦1台、薇薇1台」。

最後，安以軒打趣的表示：「今晚大家都好好睡一覺，不會再做惡夢夢到貨沒有到～也不會接到我的電話了，愛你們！」

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