指揮中心今拍板三級警戒再延長。

中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，國內疫情由於國人的努力，得到良好控制，惟目前跨區傳播及臺北農產運銷公司群染事件仍然存在，而世界各國因解封太快致疫情再起的經驗亦歷歷在目。為確保國人健康，指揮中心經評估後決定，全國再同步維持疫情三級警戒2週(至7月12日止)，用2週的時間換得國人平安，希望國人共體時艱，共同抗疫。

指揮中心今拍板三級警戒再延長至7月12日。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，考量社區感染風險尚未消除，指揮中心將持續與地方政府密切合作，加強落實以下管制措施，降低社區傳播風險，積極保障國人健康安全：

三級警戒相關規範仍維持不變，並落實6大事項。（圖／指揮中心提供）

一、針對確診個案精準疫調，儘速匡列相關接觸者並加強追蹤管理，及早阻斷病毒傳播鏈。

二、針對居家檢疫及居家隔離者，無論有無症狀，均須於期滿前1日進行公費PCR檢測，以阻絕病毒進入社區。

三、加速高風險族群疫苗接種作業，以減少其感染、或感染後產生嚴重併發症及死亡的機率。

四、推動社區廣篩，鼓勵各地方政府設置社區篩檢站並加速檢驗時效，同時推廣企業快篩與居家快篩，以擴大篩檢量能並強化主動監測機制，儘速發掘社區內可能潛藏病例，有效斷絕所有感染鏈。

五、強化重症醫療照護，透過COVID-19重症個案處置諮詢平臺，由多位專家諮詢委員線上提供醫院臨床重症個案處置意見，以降低個案死亡率、緩解重症醫療量能。

六、啟動「民生供需產業健康監測專案」，針對果菜、家畜(肉品)、家禽、水產、綜合及其他類市場、超市、賣場及夜市等相關職業對象，由目的事業主管機關或地方政府進行人員健康監測，以及時進行各項防治措施，避免災害擴大，降低家戶傳播風險。

指揮中心表示，現處疫情關鍵時刻，籲請全國民眾持續落實遵循並積極配合三級警戒管制措施，與政府共同努力，嚴守社區防線。

陳時中表示，各地方政府對於維持三級警戒都是持同樣態度，至於開放項目，少部分認為要有開放項目，但我們認為，目前來說，把三級要落實的事項，先一件一件做好，哪些可以微調，我們不排除做滾動式檢討。

另外，三級警戒對各行各業衝擊大，外界好奇「是否相關商業活動提出防疫專案會有條件鬆綁」？陳時中表示，大家都會有某一種程度的預測，我們都是戒慎恐懼，只能一步步把它做好，也知道延長事實上衝擊都很大，不排除可以做一個滾動式的檢討，當然一定會在合理範圍，一定是有的話，也不會開放太大，不過都是要滾動式檢討，因應疫情變化跟大家提出來的合理性跟需要來做考慮。

媒體質疑，三級警戒一延再延恐會出現防疫疲勞，現在又延長是否會流於形式？陳時中回應，越長當然會產生疲勞，但目前的公衛措施都還沒失效，相信再久一點會失效，希望大家共同忍耐，把口罩戴好，要講一百遍，把口罩戴好並保持距離，減少外出和群聚，這都要大家一起做，就可以發揮一定效果。

可以打疫苗時，不敢保證隨時隨地都會有，有的時候希望大家根據地方政府安排盡快打，這對防疫都會有幫助，但部會只靠一種方式，達成效果，這是多重多面向的努力。

「我沒有說沒有達到效果」，我們根據WHO跟其他國家標準，知道要回到三級10人以下群聚是很困難，這個指標疫情開始起來時，疫情已經起來，持續往上，現在若有控制住要往下的時，要找出一個趨勢可以控制的情況加以逐步的解封，這是一個想法，專家跟縣市政府部分都認為現在病例數還是很多，且還有群聚狀況在因此沒有放鬆的本錢。