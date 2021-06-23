電動機車龍頭Gogoro與鴻海簽署合作意向書 ，雙方在技術與生產上形成策略夥伴。這項合作讓 Gogoro 能透過鴻海的高科技製造實力，提升電池交換技術及智慧電動機車生產的能力與規模，從而促進 Gogoro 的全球拓展規劃，包括此前 Gogoro 已公布的印度與中國市場合作計劃，並滿足全球各地對於電池交換生態系統與日俱增的需求。

雙方簽署合作意向書後，鴻海和 Gogoro 的團隊將同步推動多項合作計畫，涵蓋智慧電池交換系統、車輛工程和生產製造等多個領域。透過整合鴻海集團堅實的生產能力、全球化工廠佈局與嚴格的品質控管，Gogoro 將更聚焦在產品設計、技術研發、品牌行銷、通路擴展、客戶服務等面向。

「當 Gogoro 的生態系，持續領導業界向都會能源補給與電池交換系統演進時，我們是否具有快速增加生產量能、並滿足全球需求的能力將極為重要。」Gogoro 創辦人與執行長陸學森 (Horace Luke) 認為：「作為全球電子製造服務的領導者，鴻海專注開展創新科技、承諾永續電動運輸，是 Gogoro 學習與合作的絕佳選擇，我們將一同站在推廣智慧移動方案到全球各大城市的最前線。」

鴻海在全球市場有強大的供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢條件可成為「垂直整合服務商」及「智能平台服務商」，未來也將致力於開發新技術與新共享模式，推動鴻海造車平台生態永續發展。

Gogoro 在開發緊湊的電動動力、智慧電池設計、電池交換，利用人工智慧電池管理安全與供需平衡的先進雲端服務上，已經成為全球的創新領導者。扮演 Gogoro 生態系核心的 Gogoro Network 是一個高效的電池交換平台，在台灣已建置超過 2100 座電池交換站與擁有近 40 萬名騎士，每日電池交換數達 27 萬次，目前累計電池總交換次數近 2 億次。