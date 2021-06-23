北農群聚感染擴大至54人染疫，中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，針對台北農產運銷公司發生COVID-19群聚感染事件，指揮中心於昨(22)日召開會議，與農委會、台北市政府、台北農產運銷公司共同討論疫情狀況並研商「市場專案」強化相關防疫作為，積極協助地方政府及廠商進行防疫，避免感染擴大。其中包括雙北批發市場各從業人員，完成篩檢後方全接種COVIID-19疫苗。

相關措施如下：

一、啟動「市場專案」快速全面篩檢，確保雙北批發市場從業人員防疫安全，避免傳播至家戶及社區之風險，並以社區儘速清零為目標。

二、自6月24日零時起，雙北批發市場所有從業人員未持有6月20日以後檢驗陰性證明者不得進場，且規定須於完成篩檢後方得接種COVIID-19疫苗。

三、為提升雙北批發市場各從業人員篩檢意願，篩檢站設置應鄰近市場並配合其作業時間；專案結束後，仍延長篩檢站設置時間，以利周邊攤商及社區民眾就近篩檢，以社區清零。

四、為加快篩檢速度且減少偽陰性及偽陽性情形，建議僅進行PCR採檢，提升篩檢作業效率；如檢驗陽性者，請地方政府衛生局落實後續疫調及接觸者匡列工作，並請提供疾管署彙整轉送居住地縣市，以進行後續疫調及匡列作業。

五、考量雙北批發市場貨車司機及隨車捆工停留於市場時間較短暫，該類人員之篩檢、疫調及接種作業，將請台北農產運銷公司提供人員名冊，由指揮中心轉居住地縣市政府辦理。

六、推動北北基桃批發市場從業人員逐步施打疫苗，以雙北批發市場優先實施，所需疫苗均由指揮中心提供。

而7月即將開放傳統市場攤商接種疫苗，但是傳統市場造冊有問題，流動攤商可能成為防疫破口，如何防範？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，傳統市場無論公私立，地方政府都有經發主管機關列管，針對攤商都有列冊，外界關心場外非法攤商部分，過去這些都是地方政府在對於市場管理上的一個大問題，內部是合法攤商，外部常常是違規攤商，就防疫上，合法攤商可以清楚列冊，就看地方主管機關如何完整列冊，列冊後就會根據名單來施打疫苗。

因應北農群聚感染，指揮中心祭出6大措施。（指揮中心提供）

不只北北基桃的果菜市場進行相關人員篩檢，台南、高屏地區的果菜市場也在進行採檢，外界質疑是否代表南部有染疫的疑慮？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，其他縣市目前並沒有相關確診案件，不是因為確診而做，而是在民生供需產業的健康監測下而做篩檢，目的要確保「食」的安全，希望能讓民眾安心，這是這幾周的重點工作，除了高風險地區，其他地區的果菜批發市場要做篩檢我們也很歡迎。