市場傳出，台積電評估在高雄建2奈米晶圓廠。台積電(2330)指出，以董事長劉德音先前說法，2奈米廠定調落腳在竹科或中科。不過，持續與3大科學園區管理局合作評估適合用地，包括高雄。

媒體報導指出，台積電第1座2奈米廠落腳竹科寶山，下一座2奈米廠原先規劃在中科，但因中科擴地受阻，加上今年出現嚴重缺水等問題，台積電可能轉向高雄橋頭科學園區建廠。

台積電表示，不評論市場傳言。不過，2奈米廠建廠計畫維持不變，仍以竹科為主，若用地不足，仍會選擇在中科擴廠。

台積董事長劉德音先前表示，2奈米有規劃在新竹建二期基地，但若新竹基地空間不夠，台中現有廠區有擴張彈性，可能會將一小部分產能放置台中科學園區。

台積電指出，設廠地點選擇有諸多考量因素，公司以台灣作為主要基地，也不排除任何可能性，維持過去擴產步調持續與中科、竹科與南科合作評估適合半導體建廠用地，包含新竹、台中及高雄。強調目前尚無新廠的具體定案，一切以公司對外公告為主。