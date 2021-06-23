台灣疫情嚴峻，死亡人數已飆破500多人，確診人數也不斷上升，但卻面臨疫苗嚴重不足，政府苦無對策，民眾只能自求生路，更諷刺的是，台灣已從去年的防疫模範生，淪為「疫苗難民」。

據《亞洲週刊》報導，數據統計今年二到四月，赴美國及大陸的人數都上升，北京當局估計，已超過6萬名台灣人到大陸施打疫苗；反觀去年台灣疫情控制得宜，許多台商選擇留在台灣，但風水輪流轉，今年台灣爆發本土疫情後，紛紛轉往大陸接種疫苗，台商徐正文分析，除了大陸比美國近外，程序上也較簡單，只要預約登記就能免費施打，且待遇不比大陸人差。

總統蔡英文多次替國產疫苗背書，並稱最快七月有希望上市施打，但質疑聲浪仍持續。週刊指出，其中最讓民眾心寒的不是民進黨拒絕大陸疫苗，而是千方百計刁難企業及民間團體採購並捐贈國際疫苗，就連近來鮮少露面的作家、前文化部長龍應台也批，「政府之混亂、無能、欺騙、冷酷，令人憤怒」。

包括藝人蕭敬騰、溫嵐等，以及多位媒體界與政界人士，都選擇前往大陸接種疫苗，台灣民眾為了保命，也全家扶老攜幼前往大陸，其中還包括投給民進黨的選民。面對疫苗問題，綠營苦無對策，卻爆出北市診所偷打疫苗爭議，網軍側翼隨即發動攻勢，北市府則喊出重罰200萬元，也將相關人員送辦，瞬間轉移台灣疫苗不足的焦點。

台灣從去年的防疫模範生，變成「疫苗難民」，民眾紛紛尋求「救命丹」，有能力者選擇前往美國打疫苗順便旅遊，而有人則選擇就近到大陸打疫苗，這也顯示蔡政府的超前部署破功，衛福部長陳時中更是難辭其咎，例行記者會如同播報員，證明他的牙醫背景已無法面對這場疫戰。