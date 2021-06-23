二類疫苗施打名單沒公開 楊照：權力者訂規則，牽涉資訊透明化卻不遵守。本報資料照

對於第二類施打疫苗者名單，至今沒有公開，資深媒體人楊照今指出，權力者訂定的規則，尤其是牽涉到資訊透明化的，自己卻可以不遵守。

楊照今天在臉書指出，讓他愈看愈驚心的是，過去爭取民主的時代中，那麼簡單那麼清楚的威權與民主區別，在當今的台灣竟然愈變愈模糊。

他說，權力者可以自行訂定關係人命的所有規則，又自己任意改變，然後不論改變前或改變後的規定，都只告知立法院、告知地方政府、告知所有民眾，便強制所有人遵守執行。尤有甚者，權力者訂定的規則，尤其是牽涉到資訊透明化的，自己卻可以不遵守。

他指出，所有人要打疫苗都要造冊送到權力者那裡去被檢查，但是權力者自身打疫苗的名冊卻以「個資」為理由不受任何檢查、限制。

他說，明明規定所有重要政策都要公布記錄，但和疫情相關最重要的寬鬆境防與決定疫苗施打順序，卻可以沒有記錄，所以就理所當然規避了公開。

他強調，自己見過威權的黑暗面貌，應該有資格說清楚威權和民主的差異。在一個威權體制裡，有權力的人訂定規則，其他人只能乖乖遵守規則。訂定的規則當然是對權力者有利的，而這規則用來要求別人，定規則的人則超越規則，他們大可不必遵守。

他說，威權的規則是怎麼訂出來的，不必對任何人解釋。更根本的，不在權力圈裡的人沒有任何機會參與決策、表達意見。威權不時會擺出一副家父長的面貌，向分到好處的人邀功。

他說，威權者嘴臉最大的特色就是不講理。權力帶給他們方便，他們不必也不會用心去設計規則，因而訂定出來的規則漏洞百出，有很多自相矛盾不合邏輯的地方。他們沒辦法講理。被質疑，就大聲叫囂，然後訴諸扣帽子的把戲，最後用強制暴力的手段逼說道理的人噤聲。

他認為，威權者永遠無法和別人真誠、平等對待，權力永遠橫亙在人與人之間，對於權力比他大的擺出一副歌功頌德的熱情啦啦隊模樣，對於權力不如他的就用一些俗濫的語詞冷嘲熱諷或大聲斥責。

他認為，更不可思議的，這些年民主運作下來，卻產生了這麼多自願將自己放到威權那一邊的人。他們無條件支持權力者。

他強調，民主無非就是每個人都有權利知道公共領域的規則是怎麼訂定的，都能夠有平等權利拒絕國家、政府訂出不合理侵犯自己利益的規定，都可以要求訂規則的人不能偏私、不能任意，更不能自己不守規則。

他表示，不想活回沒有真正民主的台灣，「我不能欺騙自己假裝沒有看見，我看夠了威權嘴臉在這裡重新浮現。真的是該要有更多人、尤其比我們更年輕的朋友，願意投身阻止台灣持續開民主倒車，往威權方向逆行了」。