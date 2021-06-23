新冠肺炎疫情造成整體經濟和產業活動受創的程度不亞於2008年金融海嘯。KPMG安侯建業23日指出，我國銀行業者營運獲利成長動能也受到拖累，2020年本國銀行稅前盈餘較2019年下滑13.3％。然而，疫情帶動的零接觸商機需求，則推助銀行數位金融服務獲得進一步加速發展機會。

KPMG安侯建業23日出版「2021台灣銀行業報告」，此份報告已連續三年出刊。KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟認為，雖然市場普遍預期2021年國內經濟可望維持正面成長，但在目前疫情趨於嚴峻之下，銀行對相關的授信違約風險仍應有所注意，而金融機構除注意疫情發展動態外，金融科技、場域應用、數位金融生態圈、資安與監理、開放銀行等皆會是本國銀行業持續發展的重點。

金融業的數位轉型在國內各大產業中可謂已處於領先地位，去年則呈現更明顯地進展。2020年本國銀行數位帳戶大幅成長九成以上，行動支付金額年增長超過一倍，顯示民眾接受數位金融服務的意願更高，對銀行發展金融創新及普惠金融相關業務更加有利。金融與數位科技結合有望協助其未來成長獲得突破，並隨著更多數位金融應用場景實現，生態圈經營應將會是重要營運策略之一。KPMG安侯建業銀行業主持人陳世雄表示，國內銀行業處於供給過多的激烈競爭環境，加上純網銀加入戰局，傳統銀行機構面臨的壓力加大，因此銀行業者在數位時代中若要突破高度競爭並增加可觸及的客群，生態圈應會是重要的營運執行策略。