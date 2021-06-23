經濟部與台電公司逕自宣布「台中火力電廠擴建合法」，跳過台中市政府審議，以特照取得擴建台中火力發電廠機組。國民黨台中市黨部主任委員林敏霖23日表達強烈反對，林敏霖抨擊說：「這是拿人命開玩笑，台中人很火大」。

林敏霖表示，台電台中火力發電廠目前有10組燃煤機組及5根煙囪，提供全國最大宗的火力發電廠，逕行宣布擴建為2部機組及2根煙囪，將成為全球最大的火力發電廠。

林敏霖抨擊說，蔡政府儼然就是要台中人用肺發電，完全漠視台中市民的健康，「12部機組、7根煙囪」，市民聞訊後驚呼「台中人的命、不是命嗎？」

林敏霖指出，今年5月台灣第二波疫情爆發，至今因疫死亡的人數已達500多人，疫情三級警戒管制延至7月12日，政府及民間如火如荼展開防疫工作。蔡政府別「偷吃步」，想利用疫情來踐踏老百姓，「台中人很火大」。

林敏霖強調，全力支持台中市政府及台中市議會國民黨團，共同捍衛台中市民呼吸的權利，更不能容忍台中市民的健康受到任何的傷害。