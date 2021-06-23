警方提醒機車騎士遵守交通規則，保護自己也保護別人。（警方提供）

金門縣警察局統計，109年度全島共發生1162件交通事故，共造成5人死亡、1216人輕重傷，肇事車輛以機車1085輛，占49％最多。

縣警局局交通隊統計，金門109年度共發生1162件交通事故，共造成5人死亡、1216人輕重傷。其中受傷人數以20-24歲284人最高（占23％），18-19歲162人次之（占13％），25-29歲87人再次之（占7％）。主要肇事車種以機車1085輛（占49％）最多。肇事原因依序為未依規定讓車359件（占28％）、未注意車前狀況234件（占18％）、應減速未減速222件（占18％）。

另衛生福利部所公布的109年度國人10大死因，第1名為惡性腫瘤死亡5萬161人，第6名為事故6767人，其中也是以機車交通事故死亡2766人最多。

警方說明，近日金門發生數起外送員的機車交通事故，特別提醒騎士注意做到：路邊停車再使用手機、路口減速留意人車、不可在車流中亂鑽亂衝、不闖紅燈、轉彎時提早打方向燈、與大型車輛保持安全距離。