台北車站近期爆出遊民群聚，中央流行疫情指揮中心今表示，上午的防疫中心會議決定，開放地方政府在合理的疫苗範圍內自行調控，採專案方式給遊民造冊接種疫苗。

指揮官陳時中表示，對於國家關鍵基礎設施及高風險人員的專案對象，接種對象都需經由中央主管機關認定並造冊，還有一些未盡事宜，相關人員有需要可以和主管機關提出，進行詳細討論，若有緊急特別需要，也會加開。

陳時中進一步表示，今早防疫中心的會議對於各縣市提出，尤其雙北的遊民需要，也裁示了地方政府可在合理的疫苗數量範圍，自行調控，採專案方式造冊，開放遊民接種疫苗。

對於遊民接種疫苗的人數和劑量，發言人莊人祥表示，遊民於專案造冊對象，由地方政府根據疫情狀況決定接種方式，莊人祥強調，不會另外再給疫苗，初步數目應該不會太多，因此授權地方政府就疫情狀況決定施打狀況。

另對於老師是否可以施打，陳時中說，現在還在停課，所以會在下一波開放，會請教育部造冊。至於7月起開放攤商接種疫苗，副指揮官陳宗彥說，攤商的造冊，傳統市場的部分，不管是公立或私立，在地方政府都是都設有管理會，有清楚列冊。

陳宗彥說，外界關心場外非合法的攤位，過去這些大概都是地方政府一大問題，市場內部合法，外部常是違規的部分，是市場管理的一大問題。由於合法攤商是可以清楚列冊的，看地方主管機關怎麼處理，列冊後就會依照名單接種。

對於疫苗接種的優先對象，台灣失智症協會今日反映，75歲以下的失智症個案成為疫苗接種的孤兒，對此，莊人祥表示，失智症個案若是機構的對象才會列冊，若非入住機構的對象，則視年齡而定，目前是開放75歲以上個案接種，接下來7月期則會開放65歲以上長者接種。

另為避免疫苗浪費，有專家建議比照韓國，推出殘餘疫苗地圖，開放30歲以上民眾預約，一旦有釋出的疫苗名額，就能立即候補，對此陳時中表示，現在準備禮拜五跟地方開全國防疫會議時提出做討論，了解在執行面的情況，我們傾向於開放名單時開放到哪裡需要討論一下。