6月23號日本職棒比賽繼續進行，橫濱以6比4擊敗巨人，此戰我國好手陽岱鋼扛下先發第5棒右外野手，而他揮別多日低潮終於又繳出好成績，其實前一戰他就已擺脫連13打席無安打大低潮，繳出3支1表現，今天更在第4局轟出陽春炮。

而上一次他擊出全壘打已經是6月3日的事了，相信今天這轟能幫助他找回信心，接連兩天有打擊表現，也讓打擊率回升到.219，不至於太難看，對力拚回一軍的他也同時保住一線生機，只可惜這場比賽因雨宣判結束，最後只打6局，不然陽岱鋼可能還有表現機會。

陽岱鋼於6月13日繼續代表巨人先發，但當天他繳出3支0，11日重返先發時他表現不錯，那場3打數有2安打，時間再往前走，3日對火腿隊之戰他4打數敲3支安打，包括一發追平比數陽春炮。2日擔任開路先鋒鎮守右外野，揮出3分打點全壘打和右外野陽春炮，單場雙響炮表現非常出色。

2天內轟出3支全壘打的他打擊率一度上升到2成26，讓台灣及日本球迷看到從前的他，紛紛又開始重新關注他的表現，只不過在短短一週內雖回到先發，但打擊率又迅速下滑，表現可說是判若兩人，如坐雲霄飛車一般大起大落。

好在這兩天他又復活，今天繳出2支1、昨天3支1，共計5打數2安打，這對他來說非常重要，因為想回一軍必須有穩定表現，也要看一軍是否有人受傷或狀況不好，否則在本季陽岱鋼很難回去。但一度被放到「三軍」的他也不必著急，若是能在二軍有穩定表現，就有利於他未來在日本的發展。