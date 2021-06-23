尖石鄉水蜜桃將進入產季，預估今年產量將比去年增加3成，鄉公所擔心疫情三級警戒若持續未解，會影遊客上山買水蜜桃，決定銷售重心轉往線上，從28日起開設尖石鄉水蜜桃「線上銷售平台」，前100盒有免運費優惠！

縣長楊文科指出，縣府將會拜託科學工業同業公會、新竹工業區廠商協進會及新竹縣總工會、新竹縣產總工會等，轉知企業購買尖石水蜜桃，協助農民拉高買氣。

尖石鄉公所農業課長葉長城說，去年水蜜桃受到嚴重霜害，減產高達5成，今年水蜜桃長成期時遇持續乾旱，沒有掉果，但農民都很擔心缺水長不大，還好5月底陸續下起梅雨，讓水蜜桃有水滋潤成長。

尖石鄉水蜜桃主要種植在海拔1200公尺以上的秀巒村及玉峰村，面積約65.1公頃，品種有大久保、中津白桃、上海密、黃金桃，日夜溫差大並常瀰漫著霧水的環境，結出來的果實甜蜜又多汁。

葉長城說，估計今年水蜜桃的產量與去年比較將增加3成，每公頃可產8000公斤，初估產量將高達520.8公噸，往年除了北部盤商收購和鄉公所舉辦促銷活動外，部落農民則擺攤吸引外來遊客上山採購。

全國疫情三級警戒能不能在28日解封，目前仍不是很確定，鄉長曾國大為幫助農民銷售，決定28日到7月底，開設尖石鄉水蜜桃「線上銷售平台」（http：／／nahuypeach.be／），以產地直銷，冷藏配送方式，讓消費者品嘗到最新鮮最美味的水蜜桃。

尖石水蜜桃禮盒分12、10、8及6粒裝，價格 維持平盤在500到800元之間，縣長楊文科、尖石鄉長曾國大歡迎民眾線上下單，也可撥打訂購專線：02-25173785，前100盒可享有免運費優惠！