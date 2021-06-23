達札克就世衛武漢調查團接受CNN專訪

英國權威醫學雜誌《刺胳針》(Lancet)6月22日更新了冠狀病毒COVID-19委員會資料，與武漢病毒專家石正麗合作的生態健康聯盟主席彼得．達札克（Peter Daszak）被委員會以「迴避」除名，達札克的照片下方和資料上方的備註中也增加一項附註：「取消其在調查新冠溯源委員會的相關工作」。

據《刺胳針》網站刊出聲明說：「刺胳針COVID-19委員會將在其最終報告之前仔細審查SARS-CoV-2新冠病毒的來源，其首要目的是就預防和控制未來新出現的傳染病爆發的政策提出建議。委員會的技術工作將由獨立專家進行，他們本身並沒有直接參與受到審查的美中研究活動。彼得．達札克博士已經迴避了委員會關於調查病毒起源的工作。」

達札克是世衛組織赴武漢調查團最主要成員之一，但是該調查團遭質疑未進入武漢病毒研究所進行深入調查。圖為在病毒起源爭議風暴中的武漢病毒研究所。（圖／路透）

《法國國際廣播》引述法國《新聞24》網站報導，達札克博士被聯合國支持的《刺胳針》調查委員會除名，因他數度駁回關於病毒可能從武漢病毒研究所外洩的指控。

外媒報導稱，達札克被指曾與武漢病毒研究所的冠狀病毒專家石正麗合作，並於2020年2月19日聯合20多位科學家在《刺胳針》發表文章斥責冠狀病毒可能來自實驗室的說法是「陰謀論」。

法國《世界報》說，在《刺胳針》那篇具有相當權威性文章的署名中，達札克為弱化自己與武毒所有合作的利益相關方身份，將自己的名字排在第4位。

《馬賽新聞網》指出，《刺胳針》雜誌對冠狀病毒發出的錯誤信息，達札克是主持有關病毒起源調查的人，他也是白宮疫情顧問免疫學專家福奇(Anthony Fauci)博士的好友，並擔任美國生態健康聯盟主席。

報導說，達札克獲北京支持成為世衛調查團主要成員，並於2021年3月到中國武漢進行病毒溯源調查。那次調查的報告結論是：冠狀病毒Covid-19來自實驗室的可能性極其微小，不過由於調查組並沒有獲得所需科研記錄，也沒有被允許對武漢病毒實驗室進行深入調查，因此調查報告仍到一些質疑。

瑞士媒體heidi.news今年2月曾報導，英國動物學家達札克是世衛組織派往中國調查該病毒來源的10名外國專家之一，他也是致力於同一目標的《刺胳針》委員會的成員。

報導說，達札克現在成為調查的目標之一，他的工作單位是武漢病毒研究所的資助者，合作者和研究報告的共同作者。該文引述瓦克斯曼（Waksman）微生物研究所實驗室主任理查德．埃布萊特（Richard H. Ebright）發布的新聞稿中說，因為與中國武漢病毒研究所的合作關係，他的觀點可能有失偏頗。許多人認為，如果病毒是從那個實驗室泄露出去的，那麼達札克的職業生涯將因此結束。

達札克所在的生態健康聯盟近日被披露向武漢實驗室進行的研究投入大量資金，今年5月，達札克在接受CNN採訪時公開表示，「我們和武漢病毒研究所合作了15年，我們知道他們所做的一切。我們都知道，（新冠）疫情爆發前，他們實驗室裡根本沒有這種病毒。」他受訪時透露，在共事的15年間，「我從未見到他們任何科研人員說假話，也沒有發現實驗室有一丁點兒的異常情況。」

達札克是美國知名疾病生態學家，過去10年他訪查20多個國家，試圖在蝙蝠洞穴中尋找新的病原體。他所在的生態健康聯盟接受美國官方資助，曾與武漢病毒研究所持續了15年的合作，但2020年5月川普政府以「協助中國進行冠狀病毒研究」為名中斷了對其的撥款。