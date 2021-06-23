溫布頓草地網球錦標賽將於6月28日展開會內賽，已經剩不到一星期，奧地利好手提姆（Dominic Thiem）卻傳出受傷的壞消息，正在參加西班牙馬約卡草地網球賽的他，因為右手腕疼痛比賽中途退賽。

提姆在馬約卡賽事男單32強戰輪空，16戰出戰法國選手馬納瑞諾（Adrian Mannarino），但在第一盤5比2領先時，右手持拍的他在一次正手拍之後，右手腕似乎出現傷勢，他握著手腕、做了個疼痛的表情，雖然申請了傷停治療、包紮手腕，最後還是無法繼續比賽，送馬納瑞諾晉級8強。

提姆是去年美國網球公開賽男單冠軍，目前世界排名第5，今年單打戰績是9勝8敗，法國網球公開賽第一輪再贏兩盤輸三盤的情況下提前出局，他評估自己今年賽季調整的還不是很好，沒有達到預期目標，和團隊討論後覺得還沒準備好以最佳狀態挑戰東京奧運，6月18日已經宣佈不參加奧運。