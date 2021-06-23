廈門昨日公布6名台灣民眾檢出陽性，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，確診的民眾為5女1男，介於30幾歲到60幾歲，其中4人曾在台確診，應處於時陰時陽階段，另2人曾在台灣多次採檢陰性，其中1人的友人曾確診。

莊人祥表示，6名確診者中，有4人曾在5月確診，應是確診後，經過隔離治療出院的個案，被檢出應是在時陰時陽階段。另有2人未曾確診，其中1人40幾歲，上月和友人一起去採檢，友人確診，只有他陰性，後來他也經過隔離，這位可能是先前就已經確診，或是隔離時確診的個案，6月14日曾自費採檢陰性，6月16日去大陸才被檢驗出。

另有1名大陸女性，今年3月入境台灣，個人經營商店，因為疫情關係，5月21日開始就沒營業，5月25日曾去醫院採檢陰性，6月15日自費採檢也是陰性，這名個案在台灣前後20天內採檢2次都是陰性，會針對接觸者進行疫調。