侯怡君、王中平、王彩樺進行兩部八點檔的交接。（民視提供）

侯怡君、王彩樺姊妹淘相見格外溫馨。（民視提供）

陳美鳳暌違5年再度主演民視八點檔，在23日上檔的《黃金歲月》中吊鋼絲、爆破、打鬥及奔跑等各種高難度以及體力活的戲都親自上陣、不假替身，首集就有她騎著重機飛車救洪都拉斯的重頭戲！被搭救的洪都拉斯坦言：「真的被美鳳姐嚇到！」尤其排練時看她身手俐落跨上重機，讓他打從心裡敬佩，「美鳳姐做事都衝第一，唱歌、跳舞、吊鋼絲、打鬥都親自來，自己當然也要跟上」。

陳美鳳表示，看到劇本提到「騎機車」，還覺得很簡單，心想「我會騎車啊」，不懂劇組怎麼還要安排上課。到了現場一看，原來劇組斥資找來當年最火紅的重型機車「追風」，重機的高度讓她一度跨不上車，但她還是認真向老師學習怎麼騎重機，敬業態度令工作人員敬佩。余倩倩導演表示，雖然陳美鳳一口答應親自上陣，但拍攝當天是夜戲，加上剛下過雨，怕不諳重機的陳美鳳會打滑，基於安全考量，最後還是用拖車來協助完成拍攝。

演出要角的王彩樺，日前進棚錄影巧遇姊妹淘侯怡君，兩人立刻拿出節目板子進行交接儀式，象徵《多情城市》交棒給《黃金歲月》，也預祝《黃金歲月》收視率能夠大開紅盤。侯怡君表示，因為跟豬哥亮大哥主持歌廳秀節目的經驗，也因此認識了好姊妹王彩樺，發現「秀場故事真的聊不完」，她也希望如果機會能客串演出《黃金歲月》，因為西餐廳的故事真的是三天三夜也說不完，後台趣事往往更精彩。

王彩樺跟姊妹淘相見歡，也送上粉絲做的口罩，侯怡君說要把閨密親在嘴裡。一旁的王中平笑搭腔，「王彩樺的口罩我不能反過來戴，不然老婆余皓然會生氣說怎麼可以親別的女生呢」。

洪都拉斯第一次主演民視八點檔，他說身邊親戚朋友都很期待，看到預告或新聞還會幫他整理，連女兒也不斷地跟同學朋友號召宣傳，讓他相當感動。