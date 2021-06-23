彰化再添1例確診。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心23日宣布單日確診本土病例104例、境外移入0例，總計104例。彰化縣增加1例，下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，民眾可以收看彰化縣長王惠美臉書，將詳細說明彰化縣疫情狀況。

衛福部長陳時中表示，今天病例又比昨天、前天高，整體還是朝好的方向在走，但仍未達要求，全國三級警戒將維持到7月12日，今天仍有死亡24例，強烈要求對確診個案做完整的疫調，確診又增加，可能疫調不夠完整。

彰化縣連續4天「嘉玲」後，20日起又爆出南彰里長夫妻確診，累計至今這起民俗宗教傳播鏈已經累積5例確診，針對確診個案，彰化縣衛生局在警方的全力配合下，採取刑事偵查的方式，找出里長娘不只6日在地方舉辦法會，還和已確診的南投師兄，11、12日北上參加超渡染疫死亡亡魂的法會，讓已經要平靜的彰化疫情再度出現破口。衛生局表示，真正感染源還在釐清中。

北農染疫擴大，彰化縣政府今天起也針對縣內7大果菜市場進行快篩，至少1300人，包括工作人員和送貨員等，，即日起進出果菜市場工作者都必須出具7天內快篩陰性證明，今天上午完成溪湖果菜市場篩檢，目前為止都是陰性。