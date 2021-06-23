大雪山國家森林遊樂區因封園沒有遊客到訪，入夜林間有白鼻心群聚。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

帝雉在園區悠閒散步，員工用手機就可隨手捕捉可愛的萌樣。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

全國防疫三級警戒，大雪山國家森林遊樂區暫停開放1個多月，員工利用休園期間全面打掃環境、牆面粉刷及設施檢修等。因沒有遊客到訪，野生動物集體現蹤，員工常常一轉身就遇到山羌覓食，長鬃山羊現身步道，入夜林間也有白鼻心群聚，還有帝雉在園區悠閒散步。

大雪山國家森林遊樂區生態豐富，除了是國內外知名的賞鳥勝地，也常可見山羌等野生動物。因新型肺炎疫情，全國三級警戒，大雪山國家森林遊樂區也宣布休園，因沒有遊客到場，野生動物更是集體現蹤。

東勢林區管理處表示，少了熙來攘往的遊客群，員工經常在打掃時的空檔偶一抬頭，碰巧與出現在員工宿舍、遊客中心附近的長鬃山羊、帝雉等野生動物四目相望，距離僅用手機就可隨手捕捉可愛的萌樣，「人與野生動物和諧共處的溫馨畫面早已成為大雪山的日常。」

大雪山國家森林遊樂區向來以豐富的生態環境著稱，園區常見動物有帝雉、藍腹鷴、白鼻心、山羊、山羌、白面鼯鼠及多種鳥類，至今已舉辦過11屆國際賞鳥大賽，是國內外口耳相傳的賞鳥勝地。

因員工宿舍周邊為一片森林，平常遊客較少到此處，休園前就常有動物出沒，牠們平時就會漫步在步道上，看到人時會緩步離開。據園區工作人員的觀察，休園前後野生動物的出現頻率並未出現大幅度的變化，反倒是人們緩和的步調較常與野生動物不期而遇。

東勢林管處表示，防疫期間各步道及森林遊樂區暫停開放，為了讓民眾居家體驗森林生態，可透過林務局影音資訊平台免費觀看線上生態影片，其中「大雪山王者—黑長尾雉」，以及耗時逾3年拍攝的「大雪山有熊森林」等，都是大雪山代表物種的珍貴影像紀錄。