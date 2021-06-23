【LIVE直播】三級警戒延長至7/12 侯友宜防疫記者會｜2021.06.23

中央流行疫情指揮中心23日宣布，全國三級疫情警戒延長至7月12日，今日新增104例確診，以新北45例為最多，侯友宜表示，今日確診案例中有7成6為家庭群聚感染，盼請市民加強居家隔離，同時再度呼籲民眾出面廣篩。

新北市市長侯友宜今日在防疫應變記者會上指出，新北今日新增45例確診，分別為中和10人、三重7人、板橋6人、新莊6人等，總確診人數達6247人，已有4143人解隔離。針對今日確診案例，侯友宜表示，經過快速疫調，已安置5人住院，剩餘40人進入集中檢疫中心，另外，今日確診患者中有76%為家庭群聚感染，共計34人，而其中的19人為居家檢疫篩檢確診，並無傳播鏈。

新北市經廣篩後，確診個案發病日與確診日已達0.344趨近於零，疫情有趨緩趨勢，但卻因低度活動，導致家戶感染比例卻逐漸攀升到60％以上，侯友宜呼籲把居家隔離做得更好，並在解隔離前採檢，就能斬斷家庭傳播鏈。

新北市長侯友宜表示，新北市目前沒有解封或微解封的條件，仍在疫情嚴峻的時刻，雖然已經控制住緩緩的往下降，但還要繼續努力，希望能夠阻斷隱形傳播鏈，而微解封到底有哪些場館可以做到阻斷隱形傳播鏈，這部分要非常謹慎的評估，將待中央宣布後再因應。

台北車站與萬華出現街友群聚感染，侯友宜強調，新北市街友第一時間已經快篩，202位都已經安置，5月時有找出2名陽性，就醫後都已痊癒。