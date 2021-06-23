大安區永安國小林鴻仁老師帶領校長一同線上做實驗，製作「紙片種子」模擬種子的飛翔。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

示範實驗課程也能線上做。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

配合疫情三級警戒，台中市教育局舉辦國教輔導團線上團務會議，吸引超過百位校長在線熱情參與。教育局副局長方炳坤也出席與輔導團、輔導群正副召校長研討線上教學節奏，期許在輔導員的帶領下，精進國中小教師的線上教學與評量技巧，應用於課堂上，嘉惠學子。

教育局表示，此次線上會議不僅向輔導團正副召集校長、課程督學宣達學期任務進度，並由自然科學領域國小輔導小組的西區大同國小陳映均老師、南區樹義國小魏秀玲老師帶來線上教學與實驗課程小撇步，更由大安區永安國小林鴻仁老師帶領校長一同線上做實驗，製作「紙片種子」模擬種子的飛翔，示範實驗課程也能線上做。

教育局指出，線上有效教學的關鍵在於差異化，就是適性顧及每一位孩子。透過班級經營技巧與數位資源善用，不但能輕鬆掌握學生的學習狀況，也能應用課外教材及時補充、完善進度。

因應疫情升溫的迫切需求，台中市國民教育輔導團由自然科學領域國小輔導小組率先發聲，今年5月底起開辦一系列線上教學與評量研討會，共計16場次，提供工具應用與教學心得等經驗分享，並針對參與教師的提問給予回應或建議，迴響熱烈。

教育局長楊振昇表示，為積極發揮教育功能，台中市各級學校持續規劃線上教學計畫，讓熟悉各班的學校教師有效引起學生注意及學習動機，達到適性教學；配合線上直播教學研習、線上教學演練的辦理成效，積極培育教師線上同步與非同步教學能力，並提供豐富多元的數位學習資源方便教師有效運用。