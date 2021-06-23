中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布再度延長三級警戒到7月12日，所有防疫作為則維持和原本一樣。至於何時能解封，資深媒體人黃暐瀚直言，沒有疫苗，終究無法真的解除眼前的困境。

黃暐瀚今在臉書表示，看看國外的抗疫經驗就可以知道，很多國家封了又解、解完又封，如果沒有大量施打疫苗，達到群體免疫，不管是6月28日還是7月12日，降級之後的結果就是等著有一天繼續升回三級，所以解方終究還是疫苗。

對於立陶宛宣布九月捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，黃暐瀚感到既溫暖又感動，他說，人口不到300萬，確診卻將近30萬的立陶宛，疫情遠比台灣嚴重，但看到台灣需要疫苗，慷慨捐贈2萬劑，這叫「雪中送炭」，雖然數量不多，但心意卻比美國的250萬劑莫德納更加令人感動，值得珍惜。

黃暐瀚認為，解決眼前的問題：台灣需要疫苗，與檢討過去的不足：為什麼台灣總買不到疫苗，並無衝突，我們應該感謝立陶宛，並同時督促政府，繼續加油，搶購世界各大疫苗。

至於美國的250萬劑莫德納抵台之後，台灣開始有人討論「混打」的可能性？也就是第一劑打了AZ的人，可不可以第二劑改打莫德納？對此，指揮中心給的答案是「不行」，不過黃暐瀚指出，德國總理梅克爾，昨天剛打了第二劑莫德納疫苗，而今年四月，她的第一劑是AZ。