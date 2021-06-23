全國三級警戒延長，孩子放暑假「宅在家」，市議員王立任等要求台中市立圖書館應增加到圖書館取書及補貼郵資等方式，讓民眾更方便透過網路來借書。文化局指出，台中市立圖書館官網線上提出借閱申請並支付運費，就會透過郵局物流直接送到家，降低民眾外出染疫風險，陪市民「停課不停學、學習不中斷」。

王立任指出，從5月19日全台實施停課，孩子開始遠距離上課後，在家的時間相對變長。圖書館因應三級警戒關閉，不僅原本的借書者借書不便，亦造成3C產品也不離手的現象，對擔心影響孩子睡眠及注意力的父母親來說，也是一大煩惱。

市議員謝志忠說，台中市圖書館雖推動宅配書籍「書香便利送」活動，但從6月7日開始到現在兩週時間只寄出約500箱，相較於台中市立圖書館目前轄下有44間分館的龐大資源，顯然可更積極主動的推廣，可設置到館取書窗口及補貼「書香便利送」郵資等便民措施。

市議員張玉嬿表示，圖書館的「說故事時間」可改推出線上說故事，公告約定時間邀請親子檔參與直播，更加連結社區、家庭關係。大幅提升市民與公共圖書館的互動性。

中市圖館長張曉玲說，中市圖結合國立公共資訊圖書館、國家圖書館公共區域資源中心，提供42萬冊線上電子書、影音資料庫和超過百部熱門電影供民眾借閱；位於捷運松竹站2號出口的自助借還書站，24小時不打烊，也提供最多400冊圖書讓民眾盡情挑選。

張曉玲強調，因應疫情三級警戒，中市圖貼心調整館藏借閱政策，包括7月31日前逾期還書不停權、預約書未取不計次等，讓民眾不需擔心逾期還書，在家安心閱讀。